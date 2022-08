Torino-Lazio, la tentazione di Sarri per la mediana è Vecino

Per la gara di domani della Lazio a Torino la grande tentazione di Sarri è Matias Vecino: aperto il ballottaggio con Basic

Domani pomeriggio (calcio d’inizio alle 18:30) la Lazio affronterà il Torino in trasferta, in un match valido per la seconda giornata di Serie A. Come riferito dal Corriere dello Sport, la grande tentazione di Maurizio Sarri alla vigilia della sfida è quella relativa a Matias Vecino.

L’ex Inter scalpita, ha recuperato in fretta la condizione e potrebbe dare sostanza e fisicità al centrocampo. Aperto il ballottaggio con Basic, penalizzato col Bologna dall’espulsione di Maximiano, ma Vecino viene segnalato in grande risalita. Le prossime ore saranno decisive.