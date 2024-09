Torino Lazio, ecco dove vedere la partita in diretta tv e streaming: i dettagli

La Lazio affronterà domani il Torino attualmente capolista. Il match, valido per la sesta giornata di Serie A, è in programma alle 12:30 e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. E potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale .