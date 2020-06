Torino Lazio, Ansaldi: «Abbiamo bisogno di fare punti!»

Al termine del match contro il Cagliari di sabato, il giocatore del Torino Ansaldi ha parlato in vista della gara contro la Lazio

La Lazio si prepara per la trasferta di Torino di domani, consapevole che, per mantenere la scia della Juventus, impegnata sul campo del Genoa, sono necessari i 3 punti. Nel post partita di Cagliari-Torino, però, Ansaldi ha avvisato i biancocelesti:

«Adesso è fondamentale restare con la testa alta: martedì saremo di nuovo in campo contro una grande squadra come la Lazio, ma in un campionato così corto ogni partita ci deve dare gli stimoli e la forza per conquistare i punti che servono alla nostra classifica».