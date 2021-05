Torino, la salvezza passa per la Lazio. Squadra in ritiro

Il Torino scenderà in campo contro la Lazio per evitare la retrocessione in Serie B nell’ultimo turno. La squadra intanto va in ritiro

Il Torino versa in una situazione scomoda, la retrocessione è un fantasma concreto. In virtù del pareggio odierno del Benevento, ai granata basta un punto nelle ultime due giornate: il recupero contro la Lazio e l’ultimo turno proprio contro la squadra allenata da Pippo Inzaghi.

Nel frattempo, come si legge sul sito del club, la squadra di Nicola va in ritiro per ritrovare la concentrazione persa nelle recenti sconfitte.