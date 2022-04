Torino, il punto sugli infortunati: Djidji non recupera, speranza Mandragora

Juric fa la conta degli infortunati in vista di Lazio-Torino. Djidji non recupera, l’unica speranza resta Mandragora

In vista di Lazio-Torino, l’allenatore granata Juric potrebbe non recuperare nessuno dall’infermeria. Come riportato da Tuttosport, infatti, Djidji è ancora alle prese con una guaio muscolare e rientrerà solo la prossima settimana. Tempi di recupero lunghi anche per Warming e Sanabria.

C’è una lieve speranza per Mandragora ma, se dovesse recuperare, al massimo potrebbe andare in panchina all’Olimpico. Zaza, invece, potrebbe rientrare in gruppo in questi giorni e partire per Roma.