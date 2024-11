Torino, emergenza in attacco per Vanoli: Cairo punta un ex Lazio per sostituire Zapata

Torino, la squadra granata ha perso Duvan Zapata a causa di un grave infortunio al ginocchio e sta pensando di sostituirlo con un ex Lazio

Il Torino è in emergenza dopo il grave infortunio al ginocchio di Duvan Zapata e sta cercando un profilo che possa sostituirlo fino al termine della stagione. Infatti, al momento, Vanoli ha a disposizione soltanto Adams e Sanabria nel reparto offensivo.

Come riportato da La Stampa, Urbano Cairo starebbe sondando Joaquin Correa, ex attaccante della Lazio ora in forza all’Inter. L’argentino non sta trovando spazio con Simone Inzaghi e potrebbe rappresentare un’occasione per il mercato di gennaio del Torino.