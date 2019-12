Top of the Tops Serie A, Lazzari tra i migliori della 15^giornata

Come di consueto, la Serie A ha reso note le migliori performance della giornata di campionato appena passata

La Lega Serie A, sul proprio account Twitter, ha pubblicato un video che elenca le prestazioni migliori del turno.

Tra i vari protagonisti della 15^ giornata, appare anche il nostro Manuel Lazzari che è stato inserito nello speciale elenco, per la Top velocità in sprint con 35,44 Km/h. Finalmente la nostra fascia destra ha un degno padrone, capace di correre e lasciare sul posto gli avversari ma anche di sfornare assist al bacio, come ha dimostrato la passata stagione.