Damascelli dà ragione a Sarri: «Si gioca troppo, gli infortuni ne sono la conseguenza»

Tony Damascelli, giornalista, ha dato ragione a Sarri sulle critiche al calendario: si gioca troppo e gli infortuni sono la conseguenza

Ospite a Radio Radio Mattino Sport e News, Tony Damascelli ha dichiarato:

«Il calendario è fitto e non lascia tempi di recupero. Gli infortuni non riguardano soltanto la Lazio ma tutte le squadre, perché si gioca troppo e prima o poi cominci a pagarne le conseguenze. Paghi con infortuni muscolari, per fortuna non traumatici, ma a questo punto della stagione affiorano i problemi in tutte le squadre d’Europa e non soltanto in Italia. Quindi i problemi per la Lazio ci sono e sono abbastanza evidenti, ma alla vigilia di questa trasferta, diciamolo, non è un’impresa impossibile. Barone non sta facendo bene a Verona e secondo me questa è una partita alla portata della Lazio, nonostante gli infortuni, le assenze e i problemi legati a questo».