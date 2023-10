Toni non ha dubbi: «Immobile? Se Ciro sta bene è nettamente più forte di Castellanos»

Toni, durante il pre partita di Lazio-Fiorentina a Dazn l’ex attaccante di Fiorentina si esprime riguardo i due attaccanti biancocelesti

Ai microfoni di Dazn prima della gara tra Lazio-Fiorentina, ha parlato Luca Toni il quale si esprime con idee molto chiare su Immobile e Castellanos

IMMOBILE-CASTELLANOS Immobile ha numeri pazzeschi, ha fatto la storia del calcio italiano e della Lazio. Lui sta andando su con l’età, e in più non sta bene fisicamente. Se Immobile sta bene non c’è paragone con Castellanos. Anche se ora Ciro non può reggere tutte le partite