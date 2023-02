Toni: «Milinkovic? Lo vorrei vedere in una grande squadra...»

Toni, l’ex attaccante nel pre partita tra Lazio e Sampdoria ha parlato del sergente serbo ai microfoni di Dazn

Ai microfoni di Dazn ha parlato nel pre gara di Lazio-Sampdoria Luca Toni, il quale ha espresso il suo parere su Milinkovic-Savic, ecco le sue parole

PAROLE – Milinkovic? Mi piacerebbe vederlo in un club che punta a vincere per forza, vedere come si ambiente. E’ un giocatore talmente forte che in una squadra del genere deve fare per forza la differenza