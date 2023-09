Toni: «L’attaccante della Nazionale? A parte Immobile nessuno gioca titolare»

Toni, l’ex attaccante della Nazionale rilascia alcune dichiarazioni parlando del problema relativo all’ attaccante per l’Italia

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Toni esprime il suo parere riguardo l’attaccante della Nazionale rilasciando a riguardo queste parole

PAROLE – Il problema è che a parte Ciro ci sono giocatori che non sono titolari o non si trovano in squadre importanti. Sarebbe bello vederli in squadre da Champions. Però Raspadori sta facendo una strada importante, spero che possa trovare sempre più spazio a Napoli così ne trae beneficio la Nazionale