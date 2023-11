Toni: «Il giocatore che in carriera che mi ha fatto soffrire di più? Nesta, ecco perchè»

Toni, l’ex attaccante rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport parlando di quale calciatore lo ha messo in crisi

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Luca Toni rilascia alcune dichiarazioni riguardo il confronto in partita tra difensore e attaccante e cita l’ex Lazio Nesta

PAROLE – Per un centravanti è sempre dura affrontare una difesa a tre. Inzaghi e Allegri hanno dei bei marcatori, ma io con i difensori tosti tipo Bremer ci facevo la “guerra” e mi trovavo a mio agio. Pativo di più uno come Nesta: era elegante e non ti lasciava l’appoggio