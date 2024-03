Toni: «La cosa più bella per me è stato tornare in tv in occasione di Bayern-Lazio. Ecco perché». Le parole dell’ex giocatore

Luca Toni, ex attaccante di Fiorentina e Juve ha seguito da vicinissimo il match di Champions tra Bayern e Lazio prima all’Olimpico e poi nell’impianto sportivo di Monaco di Baviera. Il campione del mondo 2006 ha vissuto dei bei momenti e li ha ricordati così sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.

PAROLE– «Al Bayern ho vinto subito, così è facile pure farti volere bene. Sempre se ti comporti bene, se ti alleni bene, se non fai pazzie, il Bayern era ed è un club importante, poi ho iniziato da capocannoniere… La cosa più bella per me è stato tornare ora per la tv in occasione di Bayern-Lazio di Champions e scoprire tutta la curva che cantava per me e mi ha applaudito a lungo. Mi ha commosso ».