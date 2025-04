Tommaso Turci: «Ecco secondo me quali sono le squadre favorite per lo Scudetto e per il quarto posto. E sulla Nazionale…». Le parole del giornalista

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a MilanNews24.

Una domanda in generale sulla Serie A: chi è favorito per lo Scudetto e chi per il quarto posto?

«Il calendario ci fa dire che il Napoli è leggermente favorito, non solo per il calendario in sé ma anche per gli impegni che avrà l’Inter. Considerando una eventuale semifinale di Champions League e i vari scontri diretti con Bologna, Roma e Lazio. Il Napoli ha qualcosa in più sul calendario, ma la rosa dell’Inter è più forte. Il fatto che l’Inter abbia ancora tutte le competizioni ad aprile ti fa pensare che qualche punto possano perderlo. Sul discorso Champions credo che la Juve abbia un qualcosa in più considerando calendario, competizioni e il trend che ha intrapreso con l’arrivo di Tudor. Mi piace il Bologna che se la può giocare a netto di un calendario complesso. Il derby di Roma è uno snodo per capire chi delle due se la giocherà fino alla fine. La grande delusione di quest’anno è non avere al 99% il quinto posto per la Champions».

Per chiudere, sulla Nazionale, come vedi l’Italia di Spalletti in ottica qualificazione al prossimo Mondiale?

«Ci giochiamo già tutto i primi di giugno in Norvegia. In un momento che sarà a cavallo tra campionato e Mondiale per Club. Questa partita nel momento in cui si gioca non ci aiuta, bisogna capire come arriveranno i giocatori più importanti della nostra Nazionale. Spalletti deve essere bravo a sfruttare i calciatori che stanno meglio. Devono essere loro i trascinatori in una partita contro una squadra che resta inferiore ma sicura dei propri mezzi e con già sei punti nel girone. Assurdo che ci giocheremo tutto già alla prima partita. Diventa fondamentale fare almeno un punto».

