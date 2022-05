Rocchi: «Immobile indiscutibile, nel mio futuro c’è la Primavera»

Tommaso Rocchi, ex attaccante della Lazio, ha parlato del suo futuro e della grande stagione fatta da Ciro Immobile

Intervistato da TMW, Tommaso Rocchi, ex attaccante della Lazio, ha parlato del suo futuro, e di Ciro Immobile:

«È stata una stagione particolare, la categoria Under 18 è di livello importante: da noi quelli più bravi vanno su, cerchi quindi di preparare chi deve poi andare in Primavera. Per me prevale il merito, poi alcune scelte sono societarie».

FUTURO – «Ho fatto tutti i corsi a Coverciano, adesso sto facendo il master. Il mio obiettivo immediato è arrivare in Primavera. Quest’anno nelle difficoltà di organico, e avendo molti esordienti, siamo riusciti a battere squadre di prima fascia, vere e proprie corazzate, giocando un buon calcio, intenso e propositivo, e valorizzando tutti gli elementi a mia disposizione. Però passati sei anni se non c’è la possibilità devo valutare anche altre ipotesi. Il mio amore per la Lazio mi fa sperare nella Primavera biancoceleste, perché so di incarnare i valori e ciò che la maglia della Lazio rappresenta».

IMMOBILE E NAZIONALE – «Ha fatto benissimo e ha continuato in tutti questi anni. È una certezza. Come qualità, come persona e atteggiamento è sempre stato all’altezza. Forse il tipo di gioco non si è sposato con le qualità. Poi subentra anche l’aspetto psicologico. Ma Immobile non si discute».