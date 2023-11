Tommaso Paradiso, Lazio di nuovo protagonista durante un concerto del cantante: c’entra Immobile

Tommaso Paradiso, durante un concerto che il cantante ha tenuto a Milano in questi giorni la Lazio è stata comunque protagonista

La fede calcistica di Tommaso Paradiso ormai è ben nota visto che il cantante è un grande tifoso della Lazio, che in qualche modo tende essere sempre parte integrante della sua vita non solo di tifoso ma anche lavorativa. Durante il suo ultimo concerto infatti tenuto a Milano, un suo fan ha lanciato affettuosamente verso il palco una sciarpa biancoceleste ben gradita dal gruppo musicale e in particolare dal chitarrista, il quale ha indossato la medesima al collo e non l’ha più tolta! e tutto ciò è avvenuto mentre Immobile segnava contro il Celtic