Tommaso Paradiso: «Aspetto i colpi di mercato della Lazio. Su Sarri...»

Tommaso Paradiso, cantante e tifoso della Lazio, ha parlato del mercato biancoceleste ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni

Non ha mai nascosto la sua fede biancoceleste, professandola spesso anche di fronte alla stampa. Stiamo parlando di Tommaso Paradiso, uno degli artisti più acclamati e popolari della scena musicale italiana. Intervistato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il cantante ha parlato del mercato della sua Lazio e dell’arrivo di Maurizio Sarri, soffermandosi anche sulla Nazionale Italiana. Ecco le sue dichiarazioni.

SUL MERCATO DELLA LAZIO – «Io spero che la Lazio prenda un paio di difensori e uno che dia il cambio a Leiva quando inizia ad arrancare e per il 4-3-3 di Sarri anche due esterni forti. Anzi, Correa va bene, ci serve l’altro però».

SU SARRI – «Le sigarette? Se lui sta bene non c’è problema, basta che non lo faccia in campo dove bisogna dare il buon esempio».

SULLA NAZIONALE – «Lo spirito mi sembra che sia lo stesso del 2006, lo dicevo anche qualche giorno fa in una radio. Mi sembra che lo spirito sia quello del 2006. Poi vedo i video di Immobile che scherza con gli altri, mi sembra un bel gruppo. Poi ci sono corazzate imponenti come Francia, Belgio e Germania».