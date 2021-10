Paradiso: «Ci saranno altre cadute, ma è importante crescere insieme»

Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, ha commentato la gara di ieri ed elogiato Pedro per il gol vittoria

Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti e noto tifoso della Lazio, ha commentato la gara di ieri contro la Fiorentina. Il suo intervento sulle frequenze di Radiosei:

«Nel commento della gara di ieri si è parlato molto della cornice e meno del quadro, ossia del grande gol segnato da Pedro. Quella rete è il marchio di fabbrica di questi giocatori e Sarri ha capito che deve capitalizzare tutte le qualità di questa squadra. Tecnico e gruppo si stanno conoscendo e la sensazione è che Sarri piano piano inizia a conoscere sempre di più questi giocatori. Forse si sta anche ammorbidendo, certamente si stanno plasmando. Ci saranno altre cadute, ma la cosa importante è crescere insieme. È il momento di fare dei sacrifici e Luis Alberto ha dato un segnale molto importante in tal senso. Poi ci sta che per esempio a Bergamo giochi Basic per motivi tattici, ma Sarri deve continuare a puntare su di lui».