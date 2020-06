Tommaso Paradiso si racconta: «Carolina è romanista ma la amo»

Tommaso Paradiso, noto cantante tifosissimo della Lazio, racconta parte della sua vita privata e spiega il rapporto con la sua Carolina

Tommaso Paradiso non ha mai nascosto la sua fede calcistica. Il suo cuore batte all’impazzata per due colori: il bianco ed il celeste.

Ieri sera l’ex frontman dei Thegiornalisti è stato intervistato da Maurizio Costanzo su Canale 5 ed ha raccontato parte della sua vita privata spiegando come la Lazio non abbia influito nella vita sentimentale: «Punti di contatto tra Carolina e la Lazio? Nessuno, anzi si odiano. Lei è romanista fracica. L’ho conosciuta a una partita di calcio, ma non era né Lazio né Roma. Io l’ho notata subito, avevamo delle amicizie in comune. Poi ci siamo rincontrati su una terrazza di un locale a Trastevere. Mi era molto piaciuta e tramite una mia amica ci siamo rivisti quasi tre anni e mezzo dopo. Prima di lei mi sono divertito molto. Carolina si è innamorata di Tommaso, non mi ha mai considerato come il cantante dei TheGiornalisti. Sulle mie canzoni è molto critica, molte sono dedicate a lei. Il disco LOVE è tutto per lei».