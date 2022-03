Tommasi: «Striscione dei tifosi del Verona vergognoso, la città...»

Damiano Tommasi, ex presidente AIC, ha fermamente condannato lo striscione esposto dai tifosi del Verona prima della gara col Napoli

Damiano Tommasi, ex presidente dell’AIC e candidato sindaco di Verona, sui propri canali social commenta così il terribile striscione esposto da alcuni tifosi dell’Hellas Verona prima della gara col Napoli.

Lo Sport è e deve rimanere baluardo di pace e solidarietà

L’Hellas Verona non appartiene a chi calpesta le basi della convivenza civile.

Verona e i veronesi sono stanchi di doversi scusare per un’assurda minoranza.

Verona non è uno striscione!

🇺🇦 #Peace#VeronaNapoli #nowar — Damiano Tommasi (@17tommasi) March 13, 2022

