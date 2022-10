Tommasi lancia l’allarme: «Le partite del giovedì un problema, difficile il recupero»

Damiano Tommasi ha commentato i tanti impegni dei giocatori, durante la settimana: ecco le sue parole

Tante partite in una settimana, calendari affollati e lunghi stop: il calcio costringe i giocatori a spremersi in pochi giorni e lo stop per il Mondiale ne è la conferma. A criticare i tanti impegni è Damiano Tommasi, ex numero uno dell’Assocalciatori:

«I calendari sono figli delle governance. L’ha detto anche Federica Pellegrini: gli atleti devono contare di più. E invece spesso chi decide non lo fa per ragioni di spettacolo, piuttosto comprime la stagione perché ci devono essere più partite da vendere alle tv. Il mio è un punto di vista personale, non voglio rubare il mestiere ai rappresentanti degli atleti, però negli anni scorsi avevamo sottolineato una cosa a Fifa e Uefa: le partite di coppa del giovedì sono un problema per i calciatori, è più difficile il recupero».