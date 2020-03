Tommasi e la lettera a Conte: «Non fateli scendere in campo»

Il presidente dell’Associazione calciatori italiani Damiano Tommasi ha deciso di scrivere una lettera sul profilo Instagram

Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione calciatori, è intervenuto su Instagram pubblicando una lettera nei confronti del premier Conte e del ministro Spadafora.

L’ex centrocampista ribadisce in più punti la necessità di non scendere in campo perché «anche solo una partita sarebbe un messaggio sbaglio. Non c’è tempo e le decisioni dolorose – si legge – vanno prese in poche ore, a qualsiasi ora».