Lazio Auronzo, Basic: «Ambiente e tifosi fantastici, sulla stagione...»

Toma Basic, centrocampista della Lazio, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta contro l’Auronzo

Toma Basic ha parlato a Lazio Style Radio al termine della gara contro l’Auronzo. Le sue parole:

PARTITA – «Questa partita è stata buona, abbiamo fatti tanti gol e non è mai facile. Abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare».

RITIRO – «I primi giorni sono andati bene, io sono ad Auronzo per la prima volta e l’ambiente è fantastico così come i tifosi».

OBIETTIVO – «Il mio obiettivo è di fare il primo gol in Serie A, le aspettative sono alte per il gruppo e per me».