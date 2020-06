Atalanta, Toloi: «Siamo prontissimi in vista della ripartenza»

Il difensore dell’Atalanta, Rafel Toloi, mette nel mirino prima il recupero contro il Sassuolo e poi la sfida contro la Lazio

L’ex difensore della Roma, Rafael Toloi, ora in forza all’Atalanta ha risposto a varie domande sul profilo ufficiale You Tube della compagine orobica.

Nello specifico il calciatore classe ’90 ha dichiarato: «Siamo pronti per il Sassuolo. Abbiamo lavorato bene in questo periodo, non è stato facile, siamo stati tanto tempo fermi ma abbiamo lavorato anche a casa. E ora siamo pronti per ripartire bene. Il giocatore più difficile da marcare? Sono tanti, abbiamo tanti giocatori di qualità come Muriel, Papu Gomez, Ilicic, Duvan Zapata con la sua forza fisica».

Gianlorenzo Di Pinto