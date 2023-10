Toloi: «Atalanta da Champions? Pensiamo a vincere con la Lazio»

Toloi, il difensore bergamasco ha rilasciato al termine della sfida contro la Juve alcune dichiarazioni in vista della gara con la Lazio

PAROLE – Tutta la squadra lavora, non solo la difesa. Questo fa difendere meglio e oggi non è stato diverso. Abbiamo creato, peccato non aver segnato. Pensiamo alla prossima. Potete ambire alla Champions? Se giochi così, questa è la strada e puoi giocare contro tutti. Dobbiamo proseguire lavorando e giocando come oggi. Chi è entrato ha fatto bene e questa è la strada