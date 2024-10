Tiribocchi a Milannews24: «Lotta scudetto? Sarà molto particolare. Ecco la mia favorita»

Simone Tiribocchi, ex calciatore di Serie A, ha parlato così della lotta scudetto in esclusiva ai microfoni di Milannews24

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews24, Simone Tiribocchi, ex attaccante dell’Atalanta tra le altre e noto opinionista, ha dichiarato:

PAROLE – «Sarà una lotta scudetto molto particolare. Non sarà come gli ultimi due anni dove Napoli e Inter hanno dominato. Sarà un campionato lottato dove vedo Napoli, Inter e Juve più del Milan a lottare per lo scudetto. Il Milan deve trovare un assetto e una squadra. Anche calciatori sul mercato più difensivi. Il Milan è una squadra molto bella da vedere quando attacca ma proprio per caratteristiche dei giocatori fa fatica a trovare automatismi difensivi. Non ci riesce sempre, specie quando non ha giocatori al 100% della forma. Vedo meglio quindi le tre che ho detto per lo scudetto ma se il Milan ritrova Leao, Morata comincia a far gol e trovano una quadra può diventare una squadra fastidiosa».

