Tiribocchi difende Immobile: «Si danna l’anima, non si può criticare»

Tiribocchi ha difeso Ciro Immobile, durante il pre partita di Galatasaray-Lazio: ecco le parole dell’ex giocatore

Simone Tiribocchi – ex giocatore, oggi commentatore di DAZN – ha preso le parti di Ciro Immobile, oggetto delle solite critiche per il rendimento in Nazionale. Ecco le sue parole:

«Immobile lo difendo. Non si può criticare anche in Nazionale non rende come alla Lazio, si danna l’anima, fa giocare e fa giocare bene la squadra. Io credo sia stato criticato ingiustamente. Immobile ci mette l’anima».