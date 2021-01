Giampiero Mughini ha parlato a TikiTaka della sex symbol della Roma Sabrina Ferilli

«Sabrina Ferilli simbolo della Roma? In realtà ai tempi era arcinoto che la Ferilli da bambina fosse una tifosa laziale, ve la do come notizia, ma ai miei tempi era rinomato».