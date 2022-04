Tifosi vs Lotito, Oddi: «Ormai è muro contro muro, serve un compromesso»

L’ex biancoceleste Oddi ha parlato dello scontro tra i tifosi della Lazio e il presidente Lotito

Giancarlo Oddi, storico ex difensore biancoceleste, ai microfoni di Radiosei ha parlato dello scontro tra i tifosi della Lazio e il presidente Claudio Lotito.

IL COMMENTO – «Ai miei tempi le proteste erano estemporanee. Contestazioni ai giocatori ci sono sempre state, ma questa è diversa. Riguarda il presidente del club e questo non va bene a nessuno. Neanche ai tifosi che devono rinunciare allo stadio, ad appoggiare la squadra. Non andare a vedere la gara è un dolore, ormai sta diventando un muro contro muro, così non ci sono soluzioni. Serve un compromesso, c’è necessità che una delle due parti faccia un passo indietro. La Lazio è una società gloriosa, ha oltre 100 anni di storia, questo non deve essere buttato via. La Lazio è del presidente Lotito e questa situazione fa male anche a lui, non solo ai tifosi».