Tifosi Lazio, numeri da record: superata quota 28mila abbonamenti per i capitolini

Tifosi Lazio, il blocco del mercato non ferma l’entusiasmo biancoceleste: fiducia piena a Sarri in vista dell’esordio all’Olimpico contro il Verona

La Lazio si prepara a iniziare la stagione 2025/26 con un alleato speciale: il suo pubblico. Nonostante l’impossibilità di intervenire sul mercato in entrata a causa del blocco imposto, il dato aggiornato sulla campagna abbonamenti conferma un legame fortissimo tra la squadra di Maurizio Sarri e i tifosi biancocelesti.

La società ha ufficializzato il superamento delle 28.000 tessere sottoscritte, un numero che avvicina il club al podio delle migliori stagioni dell’era Lotito per presenze fisse allo stadio come riporta il Corriere dello Sport. Meno di mille abbonamenti separano la Lazio dal terzo posto storico e poco più di duemila dal record assoluto. Un traguardo che, se raggiunto entro la chiusura fissata per le 23:59 del 20 agosto, entrerebbe di diritto nella storia recente del club.

Si tratta di un risultato sorprendente, se si considera che la squadra non disputerà le competizioni europee e che la scorsa stagione si è chiusa con l’amara esclusione all’ultima giornata. «L’affetto e la passione dei nostri sostenitori non hanno eguali», filtra dall’ambiente biancoceleste, dove l’entusiasmo sugli spalti viene visto come un’arma in più per affrontare le sfide che verranno.

L’effetto Sarri gioca sicuramente un ruolo chiave. Il tecnico toscano, alla sua seconda esperienza consecutiva sulla panchina laziale, ha riconquistato parte della fiducia dei tifosi grazie a un finale di campionato combattivo e a un precampionato che ha mostrato segnali di compattezza e spirito di gruppo. L’obiettivo, in un’annata senza coppe, sarà sfruttare la settimana tipo di lavoro per massimizzare la resa in campionato.

L’attesa ora si concentra sulla prima partita casalinga della nuova Serie A, in programma domenica 31 agosto alle 20:45 contro l’Hellas Verona. Sarà la prima occasione per vedere all’opera la squadra in uno stadio Olimpico che si preannuncia gremito, pronto a sostenere i propri beniamini dal primo all’ultimo minuto. Con questi numeri e questo calore, il messaggio dei tifosi è chiaro: «Noi ci siamo».