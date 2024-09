I gruppi di tifosi della Lazio della Curva Nord e della Tribuna Tevere hanno deciso di disertare le trasferte di Torino e Firenze: i motivi

II tifosi della Lazio, in particolare i gruppi della Curva della Curva Nord e della Tribuna Tevere, nel corso del programma ‘Matchday’ di Radio Laziale, hanno rivelato che hanno intenzione di saltare le trasferte di Torino – sia contro Juve che Toro – e Firenze, anche se quest’ultima c’è ancora qualche dubbio. Di seguito le loro parole.

PAROLE – «Non andremo a Torino né contro il Torino né contro la Juve. Nella città lì si è creato un ambiente che non ci permettono di tifare Lazio, soprattutto a causa di problemi della questura e degli steward, in particolare della Juve. Non ci vogliamo scontrare con questi signori. Noi come gruppo Tribuna Tevere e come tifo organizzato della Lazio non andremo. Chi vuole andare, non esponga striscioni perché la decisione è stata presa. Resta un grande punto interrogativo la trasferta di Firenze perché ci sono solo 250 biglietti per tutti. Ci sarà una corsa al biglietto. Poi decideremo cosa fare».