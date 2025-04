Gilardino Lazio, spunta il suo nome per la panchina biancoceleste: accadrà solo se... Le ultimissime

Gilardino Lazio, spunta il suo nome per la panchina biancoceleste: le ultime novità in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, in casa Lazio la posizione di Baroni sarebbe messa in discussione se non dovessero arrivare i risultati sperati: qualificazione europea e buona performance in Europa League.

Tra i nomi del probabile sostituto di Baroni per la prossima stagione spunta anche quello di Gilardino.