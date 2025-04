Klose Lazio, possibile sostituto di Baroni per la prossima stagione? Ecco i casi in cui l’attuale tecnico rischierebbe la panchina

Klose Lazio, possibile sostituto di Baroni per la prossima stagione? Gli ultimi aggiornamenti in vista dell’estate

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, a tenere banco in casa Lazio è la posizione di Baroni, il quale sarebbe messo in discussione se non dovessero arrivare i risultati sperati: qualificazione europea e buona performance in Europa League.

Tra i nomi del probabile sostituto del tecnico toscano secondo quanto prosegue il quotidiano per la prossima stagione in caso di addio spuntano quelli di Gilardino e Klose. Resta da capire come finirà la stagione e se il mister biancoceleste riuscirà a centrare gli obiettivi prefissati.