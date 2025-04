Allenamento Lazio: le ultimissime novità da Formello verso la sfida contro l’Atalanta

Allenamento Lazio, alla vigilia della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta ecco le ultime novità dal centro sportivo di Formello

Archiviata l’amara serata di lunedì contro il Torino dell’Olimpico, domani pomeriggio la Lazio torna in campo per riscattarsi contro l’Atalanta, anch’essa in lotta per un posto nella prossima Champions League.

La squadra prosegue come di consueto il lavoro di preparazione in vista del match a Formello agli ordini di Baroni, il quale deve fare i conti con la tegola Romagnoli.

Il difensore biancoceleste non si è presentato al centro sportivo per un problema fisico e questo a poche ore dalla trasferta contro la squadra di Gasperini, porta a rischio la sua presenza contro i nerazzurri.

Guendouzi non sarà presente alla partita per squalifica, e al suo posto giocherà Belahyane che risulta essere in vantaggio su Vecino. Per quanto riguarda la fascia destra Lazzari risulta in vantaggio su Hysaj.