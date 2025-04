Noslin Lazio, lavoro parziale in vista dell’Atalanta: tutte le novità da Formello

Condividi via email

Noslin Lazio, alla vigilia della partita contro l’Atalanta le ultime da Formello in vista del match contro i nerazzurri di Gasperini

A quasi 24 ore dalla supersfida contro l’Atalanta fondamentale per la corsa alla Champions, la Lazio prosegue la sua preparazione al match a Formello agli ordini di Baroni, il quale sa benissimo che da qui alla fine non si può assolutamente sbagliare.

Alla vigilia della partita contro i bergamaschi però, il tecnico deve fare i conti con la situazione legata a Noslin. L’ex Verona è in dubbio per la partita, visto che ha svolto una seduta personalizzata e quindi in queste ore che mancano Baroni capirà se potrà contare o meno sul calciatore.