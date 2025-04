Esonero Baroni, il tecnico biancoceleste rimarrà sulla panchina dei capitolini? Cosa filtra da Formello

Condividi via email

Esonero Baroni, quale sarà il destino dell’ex Verona in questo finale di stagione? La società ha preso una decisione

In queste settimane nella capitale si è molto vociferato dell’esonero Baroni dalla panchina della Lazio. Il tecnico ex Verona è infatti ad un vero e proprio crocevia della stagione con le sfide imminenti in Serie A contro Atalanta Roma ed il doppio confronto con il Bodo Glimt.

A fare chiarezza sull’argomento sono i colleghi di calciomercato.com i quali hanno scritto che la società avrebbe confermato la fiducia al tecnico. Infatti per lui sarebbe già già pronto un prolungamento del contratto che lo terrebbe a Formello fino al 2027. L’accordo potrebbe infatti chiudersi già nelle prossime settimane.