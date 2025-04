Romagnoli assente alla seduta d’allenamento alla vigilia di Atalanta Lazio: tutti i dettagli

Romagnoli, il difensore biancoceleste rischia seriamente di non esserci domani pomeriggio contro l’Atalanta: le ultime da Formello

Archiviata la partita con il Torino, domani pomeriggio la Lazio torna in campo contro l’Atalanta nel match delicatissimo che chiuderà la domenica di serie A.

La squadra biancoceleste sta preparando la partita, ma Baroni deve fare i conti con la possibile assenza di un titolare per il match con i nerazzurri vale a dire Romagnoli.

Il difensore delle aquile non si è presentato a Formello per la seduta di allenamento per un problema fisico e questo comporterà a delle modifiche in difesa per il tecnico toscano