Probabili formazioni Atalanta Lazio sarà il big match di domani sera! Ecco quali dovrebbero essere le scelte di Baroni per la sfida contro i bergamaschi

Tutto pronto per l’incontro di Serie A Atalanta Lazio previsto per domani sera alle ore 18:00 al Gewiss Stadium. I biancocelesti stanno preparando gli armamenti per confrontatasi contro una delle migliori squadre in campionato che, in questo momento, ha rallentato il passo.

Baroni dovrà essere bravo a colpire gli avversari al momento giusto e non concedere spazi agli attaccanti nerazzurri. Ecco quindi quali sono le probabili formazioni di partenza per sfidare i bergamaschi secondo Sky:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Gila, Tavares; Belahyane, Rovella, Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia