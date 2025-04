Isaksen Lazio, il centravanti danese è il giocatore del mese per i biancocelesti! Il comunicato sui social del Club

Isaksen Lazio. I tifosi hanno deciso! Stando infatti al sondaggio proposto di biancocelesti sui propri profili social è emerso che Gustav è il giocatore biancoceleste migliore del mese.

Il danese si è infatti distinto nelle ultime gare con delle ottime prestazioni e ha permesso alla propria squadra di passare il turno di Europa League con un gran gol al 98′ a Plzen che ha consentito ai biancocelesti di prevalere sul Viktoria.

𝐆𝐮𝐬𝐭𝐚𝐯 𝐈𝐬𝐚𝐤𝐬𝐞𝐧 vince il premio Player of the Month di Marzo in collaborazione con @Sorare !

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 5, 2025