Lazio, per la Champions serve anche l’appoggio dei tifosi: tutti i numeri

Settimana decisiva per la Lazio e la corsa Champions: tra Inter, Sassuolo e Milan servirà anche la spinta dei tifosi

Come riporta la consueta Rassegna Stampa di Radiosei, in casa Lazio parte oggi la settimana decisiva per corsa Champions League. Sarà in questo senso decisiva anche il supporto dei tifosi.

Oggi a San Siro saranno 4361 i supporters biancocelesti, mentre per la sfida casalinga di mercoledì col Sassuolo sono stati venduti quattromila biglietti, i quali sommati ai 26mila abbonati fanno trentamila (anche se c’è ancora tempo per aumentare il numero). Infine la trasferta di sabato prossimo sempre a San Siro contro il Milan: il club rossonero ha messo a disposizione 4.190 tagliandi, ne sono stati venduti solamente 1.939. C’è tempo per un altro sold-out.