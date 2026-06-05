Tifosi Lazio, tutte le decisioni prese: stadio vuoto, boicottaggio a Forza Italia e campagna abbonamenti

Tifosi Lazio, vi riportiamo un riassunto comprendente tutte le decisioni indirizzate a lanciare un segnale e a osteggiare il presidente biancoceleste Claudio Lotito

Il comunicato pubblicato oggi dai gruppi organizzati dei tifosi della Lazio suona come un piano per boicottare Claudio Lotito. Non sono state digerite le scelte e le dichiarazioni degli ultimi mesi. Vi mettiamo a disposizione un riassunto di tutte le scelte prese dai sostenitori biancocelesti in vista della prossima stagione. I punti principali:

•NON si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di coppa ltalia; Siamo coscienti del fatto che perderemo la prelazione dei nostri posti che abbiamo occupato per decenni, ma non siamo più disposti e disponibili ad accettare questa situazione, saremo presenti solo quando lo decideremo Noi. Siate, per una volta, coerenti con i dinieghi che avete imposto in questo anno e non usate le scenografie della Curva Nord, autofinanziate dai tifosi, per la campagna abbonamenti!

•Saremo presenti in tutte le trasferte, cercando di sostenere i ragazzi e fargli capire che questa situazione non dipende nè da loro né dal nuovo allenatore, al quale rivolgiamo il nostro benvenuto, chiedendogli di avere un comportamento degno del simbolo che rappresentera;

•Saremo presenti ai derby, sia in casa che in trasferta. Pensavamo di avere di fronte una tifoseria che avesse un minimo di mentalità, invece, hanno preferito alzare striscioni e fare cori contro una curva vuota, dimostrandosi quelli che sono: ROMANISTA…ROMANISTA;

•Disdiremo in blocco e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio, per sensibilizzare ulteriormente l’ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. Ci ritroveremo per vedere le partire casalinghe della nostra Lazio in bar, ristoranti e pub dei nostri fratelli laziali;

•Boicotteremo tutte quelle attività che daranno il loro appoggio a questa presidenza, siano essi sponsor o partner vari. Un boicottaggio che non è iniziato da noi, ma da chi ha imposto ai tesserati della SS Lazio di non frequentare le attività gestite dai tifosi più in vista.

•Finché il sig Lotito resterà alla guida della SS Lazio, non daremo il nostro voto a Forza Italia e ad i candidati da lui sostenuti, fossero anche tifosi della Lazio. Questa scelta è stata provocata dal senator Lotito, il quale ha voluto mischiare in più occasioni il suo ruolo di presidente della Lazio con quello di Senatore della Repubblica, trascinando la politica all’interno di questa disputa con la tifoseria.

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