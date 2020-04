Tifosi, ecco l’indiscrezione su quando si potrà tornare allo stadio

Tifosi, niente stadio per questa stagione: una possibile apertura potrebbe verificarsi intorno a gennaio 2021

Il futuro è incerto e in maggior modo nel mondo del calcio. Non solo per i giocatori in campo che possono avere ancora una speranza di tornare a giocare ma soprattutto per i tifosi, per l’anima del calcio.

Per loro di sicuro in quest’anno non ci sarà la possibilità di tornare allo stadio per vedere la propria squadra del cuore. Come riporta il Corriere dello Sport secondo alcune indiscrezioni il via libera dovrebbe arrivare a gennaio 2021. Si seguiranno per gli impianti sportivi le stesse regole dei teatri.