Tiago Pinto sicuro: «La Roma giocherà altre finali nei prossimi anni»

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Feyenoord

«Le emozioni sono molto grandi, è facile capire cosa significa una finale per questa città e questi colori. Vogliamo vincere con la testa per i tifosi che ci hanno dato un sostegno importante. Siamo tesi in attesa del fischio d’inizio. Per i Friedkin è un punto di partenza? Arrivare alla fine della stagione con dei dubbi sul progetto Roma è strano. Siamo in una finale, abbiamo portato Mourinho e speso tanti soldi. Sappiamo dove siamo e dove vogliamo arrivare, nei prossimi anni vogliamo giocare altre finali».