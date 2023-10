Tiago Pinto polemico prima di Inter-Roma: ecco cosa ha detto sul calendario il dirigente portoghese

Intervistato da Dazn nel prepartita di Inter-Roma, Tiago Pinto ha parlato così.

SU LUKAKU – «Per lui è una partita uguale agli altri. Non ha avuto molto tempo per pensarci perché ha giocato giovedì e ha segnato. Io non riuscirò mai a capire come mai una partita come questa non l’abbiamo giocata lunedì’, visto che avevamo giocato giovedì».