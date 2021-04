Tiago Pinto: «Fonseca? Tanti sono in scadenza, perché parlate di lui?»

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato prima del match di Europa League contro l’Ajax

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro l’Ajax.

FONSECA – «Il suo futuro non dipende da questa partita. Il mister sa che conta il presente, siamo concentrati su quello che dobbiamo fare per raggiungere i nostri obiettivi. Tanti allenatori in Serie A sono in scadenza di contratto, non capisco perché parlare di lui».