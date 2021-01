Tiago Pinto alla Roma: «Facendo le cose al meglio, arriveranno i titoli»

Tiago Pinto si è presento al mondo giallorosso in conferenza stampa: le parole del nuovo General Manager

Tiago Pinto, neo General Manager della Roma, si è presentato al mondo giallorosso parlando in conferenza stampa.

«Sono molto felice di essere qui, molto motivato con questo progetto. Le prime sensazioni non possono che essere positive. Dan e Ryan Friedkin, mi hanno spiegato quali sono le loro intenzioni e ciò che vogliono costruire. Mi hanno fatto capire di poter essere un elemento importante per la società, per rendere la Roma una squadra più competitiva e in grado di vincere.

Questo è un progetto a medio-lungo termine, la sostenibilità di un club è importantissima se si vuole vincere. Nessuno è in grado di stabilire quando si riuscirà a vincere qualcosa. L’ambizione è grande e deve essere quotidiana. Ogni giorno tutti dobbiamo fare meglio del giorno prima, le prestazione devono essere migliori di partita in partita. Se saremo in grado di farlo i titoli arriveranno».