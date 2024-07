Thorstvedt Lazio, Carnevali: «Ho letto che è vicino ad un club di serie A, ma la VERITA’ è QUESTA»

Thorstvedt Lazio, il dirigente del Sassuolo interviene riguardo il futuro del calciatore che piace molto anche alla squadra biancoceleste

Intervistato da Rai 2, il dirigente del Sassuolo Carnevali ha parlato riguardo il futuro di Thorstvedt che piace moltissimo alla Lazio. Ecco cos ha detto a riguardo

THORSTVEDT – Su Thorstvedt in questi giorni ho sentito che è vicino alla Fiorentina, che mancano un paio di milioni. La verità però è che ad oggi con la Fiorentina non c’è nessuna trattativa, è un giocatore per noi molto importante e vorremmo trattenerlo, perché l’obiettivo principale del Sassuolo è tornare in Serie A con i giocatori più affidabili