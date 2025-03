Thiago Motta, l'ex tecnico bianconero saluta la Juve

Condividi via email

Thiago Motta, l’ormai ex tecnico bianconero si congeda dal club e rilascia le sue dichiarazioni dopo l’esonero

Dopo soli 9 mesi finisce nel peggiore dei modi l’avventura alla Juventus di Thiago Motta, al quale sono stati fatali e determinati i risultati ottenuti in modo altalenante da parte dei bianconeri. Il tecnico prima di congedarsi dal club rilascia queste parole ai microfoni di Ansa, ricordando che al suo posto arriverà Tudor ex Lazio

PAROLE – Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno. Ringrazio la proprietà – aggiunge Thiago Motta – per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l’impegno profusi fin dal primo giorno insieme. Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro