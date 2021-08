Thiago Motta: «Sarri un punto di riferimento. Sulla Lazio...»

Nel pre partita di Lazio Spezia, il tecnico dei liguri Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Dazn. Le sue parole

Le sue parole: «Se facciamo una bella prestazione sono contento perché poi si arriva sempre a prendere punti. Sappiamo la squadra che affronteremo ma sono convinto che potremo fare una bella prestazione, abbiamo preparato bene la sfida. Eravamo pronti anche contro il Cagliari anche se eravamo di meno, spero che stasera sia uguale. Sarri? Lui è un riferimento per tanti allenatori, soprattutto per chi è giovane come me. Voglio imparare»