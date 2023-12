Thiago Motta: «Io contro gli arbitri? Non ho nulla contro di loro ma d’ora in poi parlerà Sartori»

Thiago Motta, il tecnico bolognese commenta gli episodi che hanno fatto discutere nella partita di domenica a Lecce

PAROLE – Io non ho un rapporto complicato con gli arbitri. Da oggi in poi, però, parlerà il direttore Giovanni Sartori degli arbitri, io parlerò solo di calcio e di ciò che posso controllare per la mia squadra. Ci sono stati alcuni arbitraggi da prendere ad esempio, come in Sassuolo-Salernitana, così come la nostra partita con il Torino. Ci sono arbitri che hanno grandi potenzialità e lo stanno dimostrando in settimana. Non voglio fare polemica, ma solo parlare di calcio